Brad Pitt și Nicole Poturalski s-au despărțit după doar 2 luni de relație Actorul Brad Pitt (56 de ani) și modelul de origine germana Nicole Poturalski (27 de ani) s-au desparțit. Potrivit E! News , Brad și Nicole s-au desparțit in urma cu cateva saptamani, iar relația lor nu a fost niciodata una serioasa. Brad Pitt și Nicole Poturalski s-au desparțit dupa doar 2 luni de relație Dupa ce s-au cunoscut la premiera din Berlin a peliculei Once Upon a Time … In Hollywood, la sfarșitul lunii august, Brad și Nicole au fost fotografiați urcand la bordul unui jet privat. Fosta pereche a petrecut timp impreuna in Castelul Miraval, proprietate privata deținuta de actor și de fosta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

