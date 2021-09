Stiri pe aceeasi tema

- Bursa japoneza Liquid Global Official a fost atacata de hackeri. Aproximativ 80 de milioane de dolari in active digitale furate de pe platforma. A fost confirmat incalcarea securitații intr-un tweet care a expus adresele portofelului implicate in incalcare. Important Notice:We…

- Romania inregistreaza in acest an un maximum al productiei de floarea-soarelui, cu o crestere de aproximativ 1,22 milioane de tone fata de anul 2020, insa lipsa unor unitati de procesare la nivel national conduce la vanzarea materiei prime catre tari din Uniunea Europeana si nu numai, sustin reprezentantii…

- Platforma de criptomonede care a fost victima unuia dintre cele mai mari jafuri de criptomonede din istorie îl invita acum pe hackerul care a realizat atacul sa devina consultantul-șef de securitate al companiei, relateaza CNBC.Poli Network, o rețea descentralizata care susține ca ofera…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri "un ajutor umanitar nou de aproape 100 de milioane de dolari" pentru Liban, cerandu-le responsabililor politici libanezi "sa reformeze economia si sa combata coruptia", relateaza AFP. "Anunt astazi aproape 100 de milioane de dolari reprezentand…

- Lulu Lakatos, in varsta de 60 de ani, a fost condamnata miercuri la 5 ani și jumatate de inchisoare, dupa ce un juriu londonez a gasit-o vinovata de conspirație la furt, scrie AP. Femeia a schimbat in secret șapte pietricele cu diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline (5,7 milioane…

- Angelina Jolie a castigat o batalie juridica contra lui Brad Pitt, judecatorul care superviza divortul lor si custodia copiilor lor fiind exclus din dosar, scrie AFP. Cele doua vedete, care au sase copii au cerut divortul in 2016 si se confrnta de atunci prin intermediul avocatilor, scrie…

- Angelina Jolie a obținut o victorie în batalia legala împotriva lui Brad Pitt, deoarece judecatorul care le supraveghea divorțul și custodia copiilor lor a fost lasat în afara cazului, potrivit AFP.Cele doua vedete, care au șase copii și au fost odata cel mai tare cuplu de…

- Grupul olandez de asigurari NN Group NV poarta discutii pentru preluarea unei parti din activele europene ale rivalului american Metlife Inc. pentru aproximativ 740 milioane de dolari, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea discutiilor. Potrivit surselor, un acord cu privire la subsidiarele…