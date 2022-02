Stiri pe aceeasi tema

- Brad Pitt o da in judecata pe fosta lui sotie Angelina Jolie dupa ce actrita a vandut fara acordul lui o podgorie din Franta pe care au cumparat-o impreuna, informeaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Angelina Jolie i-a indemnat miercuri pe membrii Congresului Statelor Unite sa adopte in regim de urgenta o noua lege impotriva violentei domestice asupra femeilor, un flagel care „s-a normalizat in tara noastra”, dupa cum a spus actrița americana, informeaza AFP, citata de Agerpres . Vizibil emoționata,…

- E forfota mare la Hollywood de cand se zvonește ca Brad Pitt se iubește cu celebra artista suedeza Lykke Li, in varsta de 35 de ani. Starul de 58 de ani are lipici la femei celebre, insa nu scapa de umbra Angelinei Jolie, potrivit click.ro. Atunci cand ești putred de bogat, celebru și te mai […] The…

- Maddox Jolie-Pitt este subiectul principal in divorțul Angelinei Jolie de actorul Brad Pitt. Actrița a spus ca motivul desparțirii a fost chiar fiul ei, pentru ca fostul sau soț a devenit violent cu Maddox in timpul unei calatorii.

- Dupa opt ani de la dubla mastectomie pentru a preveni riscul major de cancer de san și al ovarelor, Angelina Jolie le-a facilitat medicilor sa faca o formidabila descoperire, salvatoare pentru foarte multe femei, scrie Closer. Decizii radicale In 2013, cand avea 37 de ani, actrița marturisea ca a facut…

- In varsta de 47 de ani, Andrei Aradits se mandrește cu cariera sa in actorie. Acesta apare in piese de teatru, dar și in seriale de televiziune, cel mai recent fiind proiectul „Vlad”, difuzat pe Pro TV. Recent, el a facut dezvaluiri despre caștigurile sale financiare, dar și despre valoarea pe care…

- Angelina Jolie și Brad Pitt au divorțat in anul 2019, insa batalia pentru custodia celor șase copii continua. Angelina Jolie iși dedica o buna parte din timp creșterii acestora și considera ca este departe de a se numi o mama perfecta!