- Pilotul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, nu a confirmat intentia de a achizitiona in curand o echipa de MotoGP, dar nu a exclus aceasta posibilitate, joi, la Silverstone, unde va avea loc in acest weekend Marele Premiu al Marii Britanii, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Echipa franceza de Formula 1 Alpine a anunțat oficial revenirea lui Flavio Briatore. Celebrul șef al echipei Renault in anii 2000 și arhitectul principal al scandalului Crashgate revine in Formula 1 dupa o pauza de 15 ani. Italianul in varsta de 74 de ani va fi noul consultant executiv al echipei Alpine.…

- Cel mai nou și mai anticipat film de Formula 1 din ultima perioada va avea premiera in vara anului viitor. Noul film, produs de Formula 1 in colaborare cu Apple Original Films, il va avea in rol principal pe Brad Pitt. El va juca rolul unui pilot de Formula 1 revenit dupa o perioada de pauza și care…

- Pilotul de Formula 1 Alex Albon a semnat un nou contract cu echipa Williams, care ii va asigura locul sau pentru mai multe sezoane. Astfel, pilotul thailandez nascut in Marea Britanie va ramane la echipa britanica cel puțin pana in 2027. Actualul sau contract expira la finalul lui 2025. "Sunt extrem…

- Brad Pitt lucreaza la un film despre viața in Formula 1 de cațiva ani. Filmul, care il are pe Lewis Hamilton in calitate de producator, a inceput filmarile anul trecut, dar a fost forțat sa suspende filmarile cand a inceput greva actorilor. Acum, proiectul este din nou pe drumul cel bun, cu un buget…

- Adrian Newey este o figura marcanta in Formula 1. Celebrul designer și inginer de monoposturi a petrecut 19 ani la echipa Red Bull Racing, timp in care austriecii au caștigat 7 titluri mondiale la piloți și 6 titluri la constructori. In ultimele zile au aparut foarte multe zvonuri care vorbeau despre…

- Celebrul fil Iisus din Nazareth, in regia lui Franco Zeffirelli, cu Robert Powell in rol principal, va fi difuzat din nou cu ocazia sarbatorilor pascale, la Pro TV. Filmul Iisus din Nazareth va fi difuzat astfel: Miercuri, de la 00.15 – prima parte Joi noaptea, de la 00.15 – partea a doua Vineri noaptea,…

- Consumul frecvent al anumitor emulsifianti pare sa fie asociat cu un risc mai ridicat de diabet, sugereaza un studiu amplu publicat recent, a carui metodologie face insa obiectul mai multor critici, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Consumul anumitor aditivi alimentari emulsifianti ar fi asociat cu…