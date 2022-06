Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Jolie „a vrut sa-i faca rau” fostului ei soț, Brad Pitt, cand a decis sa-și vanda pachetul de acțiuni din podgoria lor unui oligarh rus. Pitt o da in judecata pe fosta lui soție pentru ca și-a vandut partea sa de acțiuni din afacerea cu vinuri de pe domeniul Miraval, pe care cei doi o au din…

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru incalcarea drepturilor de autor in legatura cu hit-ul sau de Craciun din 1994, „All I Want for Christmas is You”. Compozitorul Andy Stone spune ca a scris un cantec cu același nume, cu 5 ani inainte sa apara hitul de Craciun cantat de Mariah Carey. El susține…

- Pachetul de legi privind securitatea nationala este finalizat si va fi trimis in Parlament, a anuntat, joi, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. El a precizat ca cere, prin noile prevederi, creșterea veniturilor militarilor, rezerviștilor și veteranilor, pentru ca este „trist” in fiecare seara.…

- Ion Radoi a fost trimis in judecata de DNA pentru folosirea influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un sindicat și șantaj privind modul in care au fost exploatate și administrate spațiile comerciale din stațiile de metrou, in perioada septembrie 2017 – iulie…

- Elena Udrea a fost prezentata astazi la instanța de judecata din Blagoevgrad, Bulgaria, pentru procesul in care se discuta mandatul de extradare emis de statul roman pe numele fostului ministru. Procesul de extradare a fost insa amanat pentru sambata. Elena Udrea a stat in sala de judecata in jur de…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, marți, al cincilea set de sancțiuni pentru Rusia propus de executivul european. Pachetul de sancțiuni cuprinde interdicția importului de carbune rusesc, excluderea din piețele financiare a unei mari banci, interzicerea navelor rusești in…

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…