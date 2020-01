Stiri pe aceeasi tema

- Screen Actors Guild Awards sau premiile SAG au fost decernate duminica noapte, la Los Angeles, California. Printre caștigatpri se afla serialul „The Crown”, Brad Pitt și Joaquin Phoenix și Jennifer Aniston. Și cum aceasta gala este una dintre cele mai importante ale industriei de film, vedetele au vrut…

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver („Marriage Story"), Joaquin Phoenix („Joker") si Jonathan Pryce („The Two Popes"). In 2019, trofeul Oscar la aceasta categorie…

- Joaquin Phoenix si Leonardo DiCaprio se afla intre nominalizatii categoriei „cel mai bun actor in rol principal” a premiilor Oscar 2020.La categoria „cel mai bun actor in rol principal” au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”),…

- Al Pacino si Laura Dern se numara intre actorii nominalizati pentru roluri secundare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar, scrie news.ro.La categoria „cel mai bun actor in rol secundar” au fost nominalizati: Tom Hanks („A Beautiful Day in the Nighborhood”), Al Pacino („The Irishman”),…

- Actrița a fost nominalizata la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar”. Margot Robbie a fost nominalizata pentru rolurile din filmul „Once Upon a Time de la Hollywood”, al lui Quentin Tarantino și in „Bombshell”, al lui Jay Roach. Margot Robbie a facut istorie in poziția de candidat dublu intr-o…

- Academia Britanica de Arte de Film și Televiziune a anunțat,marți, nominalizarile la premiile BAFTA 2020. "Joker" este mareafavorita a editiei din acest an cu 11 nominalizari, fiind urmat de filmele"The Irishman" si "Once Upon A Time... In Hollywood" cucate 10 nominalizari fiecare. Cele trei producții…

- Gala premiilor BAFTA, ajunsa la a 73-a editie, va avea loc pe 2 februarie, la Royal Albert Hall din Londra, si va fi prezentata de realizatorul de televiziune Graham Norton. Academia Britanica de Arta a Filmului si Televiziunii a anuntat ca a introdus incepand cu editia de anul acesta un premiu pentru…

- Renee Zellweger a fost desemnata cea mai buna actrita intr-un film-drama la cea de-a 77-a editie a Globurilor de Aur, organizata duminica seara la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA). La aceasta categorie au fost…