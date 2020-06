Stiri pe aceeasi tema

- Brian Austin Green , interpretul personajului David Silver din serialul TV Beverly Hills 902010, a confirmat despartirea in cel mai recent episod al podcastului sau. Starul american a spus ca sotia lui a calatorit in strainatate pentru a participa la o filmare timp de cateva saptamani, in toamna anului…

- Tragedie in lumea filmului. Actorul Gregory Tyree Boyce, cel care l-a jucat pe Tyler Crowley in "Twilight", a murit la varsta de 30 de ani, informeaza People.Tanarul a decedat alaturi de iubita sa, Natalie Adepoju, care avea 27 de ani, in apartamentul sau din Las Vegas, la data de 13 mai. „Varul lui…

- In weekend, polițiștii de la Inspecția de Poliție Neu-Ulm au identificat mai multe incalcari ale Legii privind protecția impotriva covid-19. In primul rand, un solicitant de azil din Guineea, in varsta de 18 ani, și iubita sa de origine romana, in varsta de 19 ani, au fost gasiți și verificați in unitatea…

- Cristiano Ronaldo a postat un nou clip video pe rețelele de socializare in care arata cum iși petrece timpul in timpul izolarii la domiciliu. De aceasta data, jucatorul lui Juventus se antreneaza și se distreaza alaturi de iubita lui, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo (35 de ani) este una…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) incearca sa se mențina in forma in plina pandemie de COVID-19. Starul portughez se antreneaza acasa, alaturi de frumoasa lui iubita, Georgina Rodriguez (26 de ani). Daca in urma cu cateva zile Georgina a preluat rolul de hairstylist pentru Cristiano, astazi cei doi au decis…

- COVID-19. Speriat de pandemia de coronavirus din Italia, Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a „refugiat” alaturi de iubita Georgina Rodriguez (26 de ani) și de copiii lor in Portugalia, in Madeira natala. Starul lui Juventus n-are alte opțiuni decat sa respecte izolarea impusa de autoritați și in Portugalia.…

