- Oscar 2020 - Este pentru prima oara cand Brad Pitt reuseste sa castige un Oscar in intreaga sa cariera de actor. El a primit premiul Oscar pentru rolul secundar din Once Upon A Time in Hollywood. El a mai fost nominalizat in trecut de doua ori la Oscar ca regizor si a reusit sa castige o data premiul.…

- Gala premiilor Oscar 2020, cel mai mare eveniment dedicat industriei cinematografice, a inceput. Covorul rosu a fost intins la Dolby Theatre din Los Angeles, unde vedetele de top au facut o adevarata parada a modei.

- Gala premiilor Oscar 2020 se confrunta cu o problema: nu are prezentator. Decizia controversata vine pentru a doua oara in ultimii 30 de ani. Anul trecut a fost pentru prima oara cand a aparut aceasta problema.Oficial la Oscar fusese desemnat ca prezentator comicul Kevin Hart insa fanii au descoperit…

- Gala BAFTA 2020 a avut loc la Royal Albert Hall din Londra si a fost prezentata pentru prima data de actorul de comedie Graham Norton. In cazul celor mai multe dintre categorii, castigatorii si nominalizatii sunt desemnati prin votul celor 6.500 de membri BAFTA, care include profesionisti…

- Jennifer Aniston si Brad Pitt s-au tinut de mana la SAG Awards 2020 Brad Pitt si Jennifer Aniston au participat aseara la ceremonia de decernare a SAG Awards 2020. Daca actorul a fost premiat pentru rolul sau din pelicula Once Upon a Time… in Hollywood, fosta lui sotie a castigat un trofeu pentru rolul…

- Superproductia „Joker” este marea favorita a editiei din acest an a premiilor BAFTA, unde a primit 11 nominalizari, fiind urmat de filmele „The Irishman„, in regia lui Martin Scorsese si respectiv de „Once Upon A Time… In Hollywood„, de Quentin Tarantino, cu cate 10 nominalizari fiecare, scrie Agerpress.…

- Lungmetrajul "Once Upon a Time... in Hollywood" a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului. Pelicula, regizata de Quentin Tarantino, cu Leonardo DiCaprio…

- Globurile de Aur, ediția cu numarul 77, sunt gazduite de Ricky Gervais și au loc la hotelul The Beverly Hilton, din Beverly Hills, California. „The Irishman”, filmul despre Mafie și asasinarea lui Jimmy Hoffa, facut de Martin Scorsese alaturi de Netflix, este marele favorit pentru premiul de Cel mai…