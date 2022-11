Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile sociale vor fi alimentate inainte de 20 decembrie: Romanii cu venituri mici iși vor putea cumpara produse pentru sarbatorile de iarna Urmatoarea tranșa a ajutorului de 50 de euro va fi distribuita inainte de Craciun, astfel incat beneficiarii, romanii cu venituri mici, sa iși poata cumpara…

- Municipalitatea din Sebeș incepe pregatirile acerbe pentru sezonul sarbatorilor de iarna. Zonele centrale ale orașului vor fi impodobite cu instalații luminoase și decorațiuni de Craciun. Anul acesta nu va exista insa patinoar in Sebeș, deoarece administrația orașului dorește sa reduca, pe cat posibil,…

- Romanii trec prin momente destul de complicate din cauza prețurilor care au explodat in ultima vreme. Cu siguranța ca sarbatorile de iarna nu ar avea același farmec fara bradul de Craciun, care in fiecare an este nelipsit din casele oamenilor. Iata cat costa unul artificial sau natural in prezent.

- „Nu vor fi achiziționate/ inchiriate noi echipamente de iluminat festiv, ci sunt verificate și pregatite de instalare echipamentele deținute deja de Compania Municipala de Iluminat București. Așadar, montate de PMB pentru iarna 2022-2023, vom avea aproximativ 2.900 de decorațiuni, iar costurile asociate…

- Vom avea brad in Piața Unirii, dar și targ de Craciun, potrivit celor decise de aleșii focșaneni joi in ședința ordinara a Consiliului Local Focșani. Suma propusa in proiectul inițiat de primarul Cristi Valentin Misaila pentru organizarea Sarbatorilor de Iarna in municipiu, respectiv 353 mii de lei,…

- Bugetul pregatit de municipalitatea din Focșani pentru sarbatorile de Craciun și Anul Nou depașește suma de 110.000 de euro, de trei ori mai mult ca in anul 2021, cand s-au alocat doar 35.000 de euro.

- Primarul Bistriței s-a laudat in cadrul unei conferințe de presa cu ornamentele sarbatorilor de iarna din sezonul trecut. ”Bistrița trebuie și poate sa devina o atracție de Craciun!” a declarant acesta. La sediul primariei Bistrița a avut loc o conferința de presa. Primarul a prezentat un raport al…

- Exista „șanse mai mari decat de obicei” ca Europa sa se confrunte cu un val de frig semnificativ inainte de Craciun, potrivit unei noi prognoze meteo pe termen lung, emisa de autoritațile internaționale de top.