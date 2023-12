Brad de 20 de metri căzut peste mai multe persoane. O femeie a murit O femeie din Oudenaarde, un oraș din vestul Belgiei a murit dupa ce, un brad inalt de 20 de metri, s-a prabușit. Impactul a fost atat de puternic, incat femeia in varsta de 63 de ani a murit, iar alte doua au fost ranite. Potrivit primarului Marnic De Meulemeester, bradul din piața a cazut din cauza vantului puternic. „Pe neașteptate, a plouat foarte tare și a venit o rafala de vant (…). Astfel, bradul a cazut in apropierea unei piețe de Craciun unde erau prezenți mulți oameni”, a precizat primarul. Intreg momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. „Trei persoane au fost ranite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a murit și doua persoane au fost ranite, joi, dupa ce un brad inalt de 20 de metri a cazut la un targ de Craciun dintr-un oraș din Belgia, potrivit The Guardian.O femeie a fost ucisa și doua persoane au fost ranite de un brad mare de Craciun care s-a prabușit in orașul belgian Oudenaarde,…

- Un caz șocant a avut loc la un targ de Craciun din Belgia! In loc sa se relaxeze și sa se bucure de sarbatorile de iarna la acest targ, oamenii de acolo au trait momente de panica. Un brad de 20 de metri a cazut peste 3 oameni si a ucis o femeie. Tot momentul tragediei a fost filmat de camerele de supraveghere.…

- Focurile de arma s-au auzit, marți seara, in Vine Close, intr-un mic ansamblu de locuinte intr-o zona rezidentiala foarte linistita din Hackney, in estul Londrei, informeaza BBC.Politia Metropolitana a declarat ca a gasit la locul incidentului armat trei persoane care prezentau rani prin impușcare.Una…

- Sfarșit tragic pentru o femeie de 70 de ani din județul Satu Mare. Aceasta a murit, miercuri, dupa ce a cazut in fantana adanca de 15 metri, din curtea casei. Pompierii și un echipaj medical chemați in ajutor nu au mai putut face nimic pentru salvarea batranei. Trupul neinsuflețit al femeii a fost dus…

- La ora 13:26, pompierii au fost solicitati sa intervina in comuna Boghicea pentru salvarea unei persoane ce se afla intr o fantana.La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la SVSU Boghicea si Detasamentul de pompieri Roman.Cu ajutorul echipamentelor specifice, fortele…

- Femeia operata dupa ce o alta persoana a cazut peste ea cand s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din Capitala a murit, azi-noapte, la spital. Ancheta a fost preluata de Serviciul Omoruri. O tentativa de sinucidere a avut un final neașteptat, miercuri dimineața, pe bulevardul Unirii din Capitala.…

- O femeie a incercat sa se sinucida și s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc din zona Unirii. Ea ar fi cazut peste o alta femeie, in varsta de 60 de ani, care trecea pe strada.Cele doua au fost duse de urgența la spital insa, in noaptea de miercuri spre joi, femeia in varsta de 60 de ani a murit. „La…

- In aceasta seara, un grav accident a avut loc in Italia. Un autobuz de pasageri a cazut de pe podul care leaga Veneția de Mestre. Imediat dupa ce a cazut de pe pasaj, autocarul a luat foc. In afara celor 20 de morți mai sunt și alte persoane grav ranite.