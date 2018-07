Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 34 de ani, care conducea un autoturism pe DN 1 in localitatea Gheghie, judetul Bihor, a murit, vineri, dupa ce masina sa a intrat in coliziune frontal cu un autocar. Alte trei persoane, printre care doua fetite, au fost ranite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tragicul accident s-a petrecut marti, in momentul in care un vehicul a explodat in mina de fier din Nord-Estul provinciei chineze Liaoning, potrivit RIA Novosti. Tragedia s-a produs in jurul orei locale 16:10, in districtul Bengxi, au precizat autoritatile chineze. Camionul cu explozivi…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar alte cateva sute au fost ranite, duminica, dupa eruptia vulcanul Fuego din Guatemala, cea mai violenta din ultimii 40 de ani, anunta oficialii locali, care au confirmat ca printre victime sunt mai multi...

- Trei persoane au fost grav ranite joi in urma unui atac cu cuțit intr-o moschee din Durban, in nord-estul Africii de Sud, a anunțat societatea insarcinata cu paza lacașului de cult, citata de AFP.

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce casele lor au fost luate de ape in urma ruperii unui baraj din apropiere de orasul Nakuru, la circa 150 km nord de Nairobi, informeaza joi surse din politie, citate de AFP. Barajul Solai, aflat la 10 km nord de Nakuru, a cedat miercuri in jurul orei…

- Peste o suta de persoane au murit, miercuri, dupa ce un avion militar s-a prabusit la scurt timp dupa ce a decolat de la baza aeriana Boufarik, aflata in apropierea capitalei Algeriei, relateaza site-urile agentiilor Reuters si Al Jazeera.

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s a prabusit intr o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Autobuzul a alunecat intr un defileu…

- Doi schiori au murit si cel putin unul este dat disparut în urma unei avalanse produse sâmbata în nord-vestul Alpilor Italieni, transmite agentia italiana de presa ANSA, citata de DPA.