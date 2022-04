Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a Inspectoratului de Poliție Județean Brașov a participat, in weekend, la Turneul de Minifotbal “Cupa Jandarmeriei Burebista”, organizat cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. Activitațile s-au desfașurat intr-un sistem din 3 grupe din care au facut parte 12 echipe, formate din reprezentanți…

- 15 plase de peste 1.100 de metri și aproape 160 de kilograme de pește au rezultat in urma unei acțiuni care a durat mai bine de 24 de ore. Acestea reprezinta unele dintre cele mai mari capturi ale AJVPS Sibiu din ultimii ani, deși asociația deruleaza non-stop acțiuni similare pe Olt. Doi tineri din…

- La data de 31 martie 2022, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publica Brașov – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu reprezentați ai Garzii Forestiere Brașov, au efectuat verificari la nivelul unei societați comerciale situata pe raza județului Brașov, ce are ca…

- Noaptea trecuta 15 pompieri brașoveni s-au deplasat la granița cu Ucraina pentru a-i ajuta pe cei care fug din calea razboiului și au nevoie de sprijin. Salvatorii brașoveni vor asigura misiuni de sprijin logistic și de transport și ajutorare a cetațenilor ucrainieini care intra in țara noastra prin…

- Biserica Neagra recruteaza adolescenti pentru a fi ghizi voluntari. Ca in fiecare an, in aceasta perioada, Biserica Neagra recruteaza ghizi voluntari pentru acest obiectiv turistic al orașului. Cei interesați de aceasta activitatea sunt așteptați sa trimita o scrisoare de intenție la adresa [email protected],…

- Viața unei persoane aflate in pericol, ca urmare a producerii unor accidente ce provoaca vatamari corporale, depinde, de multe ori, de momentul acordarii primului ajutor și priceperea celui care intervine primul la fața locului. Pregatirea polițiștilor in domeniul intervenției reprezinta o prioritate…

- Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul fara permis de conducere”. In fapt, la data de 22 martie 2022, in jurul orei 12.20, polițiștii au oprit in trafic, un barbat, in varsta de 30…