- La aceasta ora, polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj, anunta IGPR. La…

- In urma celor 218 percheziții efectuate ieri, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Mureș, au fost ridicați aproximativ 154.800 de lei, peste 133.000 de euro, aur. Totodata, polițiștii au ridicat și mijloace electronice de stocare a datelor, documente, precum și echipamente…

La actiune au participat luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a participat, azi, in Harghita, la o actiune de control, in cadrul careia a fost confiscat un vehicul care incarca si transporta ilegal deseuri . Tanczos Barna spune ca a fost identificat un fenomen care a inceput sa ia amploare, respectiv exista retele care incarca,…

- La data de 14 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Mureș au reținut doi barbați și o femeie, banuiți de acces cu detectoare de metale sau utilizarea lor in zonele cu patrimoniul arheologic, fara autorizație, efectuarea de catre persoane fizice sau juridice neautorizate a unor…

- In urma unor actiuni desfasurate de politistii de frontiera aradeni, in acest sfarșit de saptamana, au fost depistați, pe sensul de ieșire din Romania, 14 cetateni din Afganistan și Pakistan care incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 12.03.2021, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat, in trei autoturisme, 11 cetateni afgani, care se indreptau spre granita cu Ungaria, cu intenția de a trecere ilegal frontiera și de a ajunge in Germania. In data de 01.03.2021, in jurul orei 23.20, polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial…

- In cursul lunii decembrie 2020, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale au demarat din oficiu ample activitați investigative, intr-un dosar penal... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!