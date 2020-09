Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National (BPN) al PNL se reuneste, miercuri, in sedinta, la sediul central al partidului, aceasta fiind prima intalnire a conducerii liberale dupa alegerile locale. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a anuntat luni ca in sedinta BPN se va lua decizia de a nu exista niciun…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a spus ca liberalii au caștigat votul politic din țara la alegerile locale, cu 34% din voturi, conform numaratorii lor paralele. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat ca județul Iași “a scapat de rușinea de a fi condus de niște analfabeți…

- Guvernul se va reuni luni, 14 septembrie, in sedinta pentru a aproba hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de…

- Secretarul general al PNL Timiș, Alin Popoviciu, a reacționat la decizia de ieri a USR de a nu face alianțe preelectorale decat cu PLUS. Contactat de PRESSALERT.ro, Popoviciu a susținut ca ”ei (useriștii, n.a.) au vrut alianțe cu noi, nu noi cu ei. PNL Timiș va avea candidați peste tot. Daca ei așa…

- Guvernul se reuneste joi in sedinta pentru a aproba acte normative aferente Programului de relansare economica. Premierul Orban a anuntat miercuri, in cadrul sedintei extraordinare a Guvernului in care s-a aprobat prelungirea starii de alerta, ca joi Executivul va discuta spre adoptare actele normative…

- Guvernul se reunește in ședința, pe ordinea de zi fiind și proiectul de lege care pune in acord cu recomandarile Curții Constituționale textele normative referitoare la carantina, izolare și internare...

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a anuntat, vineri dimineata, organizarea de actini de cntro cu efective marite in intreaga tara, in special in zonele aglomerate ca centre comerticiale, piete sau targuri, pentru a verifica respectarea masurilor de limitare a raspandirii…