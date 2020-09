Stiri pe aceeasi tema

- ​Rezultatele slabe la locale lasa organizațiile PNL fara șefi. Șapte lideri din teritoriu și-au depus mandatul în ședința conducerii PNL de miercuri dimineața. De altfel, Lovovic Orban le-a cerut celor care au avut un scor de sub 27% sa se retraga de la șefia organizațiilor. Cei care și-au…

- Confom surselor Digi24, este vorba de președinții filialelor de la Ialomița, Braila, Buzau, Satu-Mare, Hunedoara și Bacau. Aceștia au obținut scoruri sub 20% in județele lor. Anterior, și-a dat demisia și președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, dupa ce a fost invins in cursa pentru primaria Timișoarei…

- BILANT coronavirus 18 august Romania. Pana astazi, 18 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 72.208 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 33.135 pacienți au fost declarați vindecați și 8.316 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 31.381 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici,…