Biroul Politic National al PNL a validat, luni, cea mai mare parte a candidatilor la functia de primar de municipiu resedinta de judet si de presedinte de Consiliu judetean. "Biroul Politic National al PNL a validat cea mai mare parte a candidatilor la functia de primar de municipiu resedinta de judet si de presedinte de Consiliu judetean. Nu am validat candidaturile in cateva judete, cum ar fi Bihor, nu pentru ca domnul Bolojan nu ar fi candidatul care de departe are sansa de a castiga cu un scor zdrobitor, mai avem in derulare un sondaj la nivelul judetului pentru a stabili cel mai bun candidat…