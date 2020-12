Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa cheme, din nou, la consultari partidele. Miercuri ar urma sa aiba loc un plen comun in Parlament, iar dupa asta noul Guvern va primi votul de investitura la Palatul Victoria, spun surse Realitatea PLUS. Florin Cițu este propunerea PNL - USR PLUS pentru funcția…

- Liderii celor trei partide PNL, USR-PLUS și UDMR s-au intalnit sambata de dimineața, de la ora 11:00, la Vila Lac pentru noi negocieri privind stabilirea titularilor ministerelor din viitorul Guvern condus de Florin Cițu, dar și imparțirea funcțiilor de prefecți și secretari de stat și de la diverse…

- Liderii celor trei partide PNL, USR-PLUS și UDMR s-au intalnit sambata de dimineața, de la ora 11:00, la Vila Lac pentru noi negocieri privind stabilirea titularilor ministerelor din viitorul Guvern condus de Florin Cițu, dar și imparțirea funcțiilor de prefecți și secretari de stat și de la diverse…

- Vineri, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns la un acord privind formarea noului guvern, care ar urma sa fie condus de actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu.Guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremieri. Noua miniștri vor fi de la PNL, șase de la USR-PLUS și trei de la UDMR.Liberalii vor ocupa in…

- Negocierile pentru viitorul program de guvernare nu sau incheiat, dar acum se discuta detaliile tehnice ale masurilor legislative și executive ce urmeaza a fi luate. Principalele funcții in stat au fost imparțite deja, la fel și portofoliile de ministere. De asemenea, au fost avansate, pe surse, numele…

- Vineri, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns la un acord privind formarea noului guvern, care ar urma sa fie condus de actualul ministru de Finanțe, Florin Cițu.Guvernul va avea 18 miniștri, cu doi vicepremieri. Noua miniștri vor fi de la PNL, șase de la USR-PLUS și trei de la UDMR.Liberalii vor ocupa in…

- Negocierile dintre echipele PNL, USR-PLUS și UDMR au fost reluate sâmbata, fiind discutat programul de guvernare. Cristian Ghinea, care ar fi favorit pentru ministerul fondurilor europene din partea USR, a precizat ca exista viziuni diferite cu privire la rolul statului, la reforma administrativa…

- LUDOVIC ORBAN: „Am ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului, structura Guvernului si de asemenea pozitiile care vor fi ocupate de cele trei formatiuni politice pentru cele mai importante functii in stat. Florin Citu este candidatul la functia de premier, sustinut de UDMR,…