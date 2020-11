Stiri pe aceeasi tema

- Alin Nica nu se lasa și merge mai departe cu acțiunea de excludere din partid a lui Alin Popoviciu și Calin Roman, dupa ce aceștia nu ar fi dat curs cererii de a se retrage de pe locurile caștigate de PNL Timiș la Consiliul Județean. Totuși, procedura nu e una ușoara, șeful filialei locale a ... The…

- Liderul interimar al PNL Timiș, Alin Nica, a declarat, vineri, ca a inceput deja procedurile de excludere din partid a lui Alin Popoviciu și Calin Roman, care in urma alegerilor au obținut postul de consilier județean. Noua conducere a filialei le-a cerut sa se retraga, insa cei doi au refuzat. „Am…

- PNL Timiș a votat, in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent Județean, listele pentru alegerile parlamentare. In mare parte, au ramas cele votate, cu cateva zile de primarii liberali. La Senat, pe primele doua locuri au fost aprobați Alina Gorghiu, senator PNL Timiș in funcție, Ionut Gaita, apropiat…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat, luni, ca pentru doi dintre consilierii judeteni PNL, Alin Popoviciu si Calin Roman, care au probleme de imagine si nu au renuntat la mandatele de alesi in forul legislativ timisean, va fi demarata procedura de excludere din partid. Cei doi…

- PNL Timiș a anunțat ca doi aleși pe lista pentru consiliul judeșean și-au depus astazi, oficial renunțarea la mandate – Cosmin Ligius Buboi și Nicolae Bitea. Urmatorii doi aleși pe lista PNL pentru CJ Timiș sunt Andrei Cotețiu și Cosmin Lazar. ”Pana la ora 12, au avut termen pentru a proceda la fel…

- Doi liberali și-au depus astazi, oficial, la PNL Timiș, renunțarea la mandatul de consilier județean. Este vorba despre Cosmin Ligius Buboi și Nicolae Bitea. Pana la ora 12, au avut termen pentru a proceda la fel alți doi aleși de pe lista PNL pentru CJT: Alin Popoviciu și Calin Roman. Deoarece aceștia…

- Cum era de anticipat, Alin Nica va deveni noul presedinte interimar al PNL Timis, in urma demiseri lui Nicolaer Robu. Un prima pas in acest sens l-au facut primarii liberali din Timis, care i-au fost alaturi de mai multi ani. PNL Timis este pregatit sa demareze negocierile cu USR PLUS pentru constituirea…

- PNL Timiș a depus astazi lista cu candidați pentru Consiliul Județean Timiș. Surpriza este dispariția lui Alin Nica de pe prima poziție a listei, primarul din Dudeștii Noi ramanand in cursa doar pentru președinția instituției. „Imi face o deosebita bucurie sa depunem astazi aici lista echipei caștigatoare…