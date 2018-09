Complexul Energetic Oltenia s-a chinuit de doua ori anul acesta sa gaseasca o firma care sa puna la dispoziția societații de stat cinci autoturisme 4×4, bine dotate, pentru suma de 600.000 de lei. Abia, luni, licitația a fost atribuita unei firme de profil care urmeaza sa aduca, la executiv, autoturismele aprobate de șeful Directoratului, Sorin Boza. Mașinile, in condițiile noii organigrame, vor ajunge sub dosurile șefilor din CEO care vor fi trimiși la munca in producție, acolo unde drumurile nu sunt ca-n palma ci pline de gropi și denivelari.

