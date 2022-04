Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cațiva ani de tacere și dupa succesul albumului sau de debut „OutRun”, Kavinsky revine cu cel de-al doilea album „Reborn”, incluzand piesa „Cameo”, alaturi de Kareen Lomax. Kavinsky a obținut un succes mare cu albumul sau de debut „OutRun”, din 2013, care a fost recompensat cu un Grammy francez.…

- Dupa 3 ani de pauza, timp in care artistul a trecut prin diferite procese de creație pentru noul album, Mihail revine cu – Chosen One – primul single extras de pe materialul ce se va lansa in urmatoarele luni. “Chosen One” este o piesa despre necesitatea reconectarii cu vocea noastra interioara. Scrisa…

- Nicoleta Nuca este cunoscuta pentru vocea ei puternica și pentru baladele de dragoste sensibile și impresionante pe care le-a lansat de-a lungul timpului. „Nimeni nu-i perfect” este cel mai recent single al Nicoletei, un love note dedicat publicului ei. Scrisa de Vlad Lucan, Mario Moretti, Alex Pelin,…

- Cea mai indragita adolescenta a generației ei, Iuliana Beregoi revine cu piesa „Dupa apus” dedicata adolescenților ce iubesc sincer și simplu. Melodia “Dupa apus” a fost compusa de Theea Miculescu și Florian Rus, iar de producție s-au ocupat Viky Red și Alexandru Radu (Chopin). In acest moment, Iuliana…

- Yuka, una dintre cele mai tinere artiste semnate Global Records, lanseaza noul single – „Forever More”, o poveste sincera de dragoste pentru tanara generație, transmisa prin emoția pianului și a timbrului unic al artistei. Piesa a fost scrisa și compusa de catre Maria Ioana Enache, iar producția piesei…

- Anul 2022 este plin de surprize, iar una dintre ele este colaborarea inedita dintre Yasiris și RUBY pentru „Carrusel”, un single hot, cu versuri pasionale, ce transmite multa feminitate și sex-appeal. Scrisa de catre Yasiris alaturi de Ana Maria Cioroaba, Alexandru Antonescu, M Wolf, Catalin Tamazlicaru…

- Luiza Radulescu Pintilie “Doamne, da mintea cea de pe urma / celor ce conduc toate laboratoarele lumii !/ Sa inventeze un virus al iubirii/ atat de contagios incat sa infecteze pe toata lumea./ Sa nu scape nimeni, nici daca se spala ore in sir pe maini !/ Si daca a apucat cineva sa fie infectat,\ sa…

- Olivia Addams pregatește prima ei lansare in limba romana. Cantecul “Scrisori in minor” este de o sensibilitate aparte, iar interpretarea indurerata a Oliviei o lasa pe artista vulnerabila in fața ascultatorilor. Povestea piesei este despre o iubire neimpartașita, in care una din parțile implicate…