Tyson Fury (29 de ani), fostul campion mondial al greilor in versiunile WBA, IBF, WBO și IBO, a fost ironizat de ucraineanul Vladimir Kliciko, pe care l-a invins prin decizie unanima pe 28 noiembrie 2015. Kliciko l-a comparat pe Tyson Fury cu Anthony Joshua, actualul campion mondial al greilor. “Joshua este pe cale sa devina luptatorul complet. Este tehnic și are o mare capacitate de a invața. Fury este ca un parț in vant. Acum e, in secunda urmatoare a disparut. In istoria boxului au fost o gramada de tipi ca el. Pot avea succes pentru o scurta perioada de timp, dar nu sunt suficient de disciplinați…