Boxerul turc Selim Ahmet Kemaloglu si-a ucis duminica prietena, pe care a injunghiat-o cu un cutit in piept, a anuntat canalul NTV, citat de EFE.



Sportivul de 26 de ani este originar din Mugla, in sud-vestul Turciei, unde locuia. El a ucis-o pe tanara dupa ce au avut o disputa in apartamentul pe care-l imparteau. Boxerul a chemat salvarea, dar medicii nu au putut decat sa constate decesul femeii, care avea 25 de ani.



Kemaloglu a suferit rani usoare si a fost transportat la un spital, de unde a fost dus la o sectie de politie.



In Turcia, tara de 80 de milioane…