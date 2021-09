Boxerul italian Michele Broili a fost suspendat din cauza tatuajelor sale cu simboluri naziste Pugulistul Michele Broili, 28 de ani, a fost suspendat, joi, 23 septembrie, de federatia italiana de box, din cauza tatuajelor sale cu conotații nasizte, a informat agenția France Presse, preluata de News.ro . Desenele de pe corpul lui Broili au fost denuntate de presa saptamana trecuta, dupa ce sportivul a pierdut, la Trieste, lupta cu Hassan Nourdine, 34 de ani, pentru pentru titlul de campion național la categoria pana. Comisia de Disciplina a federatiei italiene a decis suspendarea lui Broili cel putin pana la 19 noiembrie, data la care ar urma sa se incheie ancheta preliminara deschisa de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

