Stiri pe aceeasi tema

- Fostul star al boxului american Floyd Mayweather, 43 de ani, va suporta cheltuielile pentru inmormantarea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce ofiterul de politie David Chauvin l-a apasat cu genunchiul pe gat mai multe minute, a anuntat unul dintre reprezentantii pugilistului…

- IPS Pimen iși pregatise de mult timp inmormantarea. Intr-un interviu acordat pe 1 noiembrie 2019, pentru „Monitorul de Suceava”, IPS Pimen a explicat cum a ales sa fie procesiunea sa. Reamintim ca Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor a murit, la varsta de 91 de ani, in sectia ATI a Institutului Matei…

- Generalul Constantin Lucescu avea aproximativ 80 de ani si suferea de o boala grava. Mai exact, conform surselor locale, generalul suferea de o forma grava de cancer, de mai multi ani. Citește și: Elena Ceausescu a fost ciuruita! Ce au descoperit expertii INML la analiza ramasitelor sotilor…

- Inmormantarea antropologului Vintila Mihailescu, care a murit sambata seara, la varsta de 68 de ani, va avea loc marti intr-un cerc extrem de restrans. Vor participa cinci persoane alaturi de preot si dascal, pentru a respecta recomandarile oficiale. Fiul antropologului, Mihai Mihailescu, spune ca…