Boxeritele lui Lacatus, mari favorite la Europene !

- Romania va participa cu un lot de 42 de sportivi, 21 de baieti si 21 de fete, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori de la Gravelines, in nordul Frantei, intre Calais si Dunkerque, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Intrecerile vor incepe sambata, 26 mai, iar finalele vor avea loc duminica,…

- Campionatele Europene de lupte Rusia 2018. Alina Vuc s-a calificat in finala categoriei 50 kg. Se bate maine, pentru aur. Vezi galeria foto + 2 + 2 ”Alina Vuc (50 kg) s-a calificat in finala pentru aurul european! Va lupta impotriva sportivei Mariya STADNIK (AZE). Felicitari, Alina! Mult succes in finala…

- Presedintele de onoare al Aliantei Liberalilor si Democratilor Europeni (ALDE), Hans van Baalen, a sustinut, la Sofia, ca Bulgaria si Romania ar trebui sa fie admise in spatiul Schengen intrucat indeplinesc standardele si ca acest lucru ar trebui sa se intample inainte de alegerile europene din mai…

- Romania are ca obiectiv cucerirea a una-doua medalii si una-doua clasari pe locul 5 la Campionatele Europene de lupte de la Kaspiisk (Rusia), la care va participa cu 15 sportivi, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Federatia Romana de Lupte. Aceasta este prima competitie oficiala din acest an…

- Este unul dintre cei mai apreciati artisti din Romania, dar inceputurile nu au fost deloc usoare pentru el. Adi Despot, drama sa secreta! Intr-un interviu recent, Adrian, de 41 de ani, a vorbit despre inceputurile sale in muzica. Un copil timid, isi dorea sa faca muzica alaturi de prieteni. Doar el,…

- Echipa de Robotica XEO RO001 a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și roboțelul XEO au caștigat premiul I la cea mai mare competiție de robotica din Romania și merg in Statele Unite. Echipa de Robotica XEO RO001 a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, au…

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere (FRH), Nicu Vlad, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia Romaniei are ca obiectiv castigarea a 4 medalii la Campionatele Europene care se vor desfasura intre 26 martie si 1 aprilie in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic de la Izvorani.…

- Autor: Adrian SEVERIN PSD nu (mai) este nici Partid nici Social nici Democrat. Tot așa cum PNL nu (mai) este nici Partid nici Național nici Liberal. Argumentele in susținerea unor atari afirmații sunt evidente și de necontestat. (Un electorat - de stanga sau de dreapta - nu echivaleaza cu un partid.)…