Stiri pe aceeasi tema

- Pugiliștii de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia au obținut performanțe deosebite la competiția ”Centura Paltiniș” la box, desfașurata in perioada 24-25 septembrie 2021, la Sibiu. Un sportiv a cucerit premiul cel mare – ”Centura Paltiniș”, reprezentand locul I, iar alți 3 pugiliști au obținut cate…

- FOTO| Boxerii CS Unirea Alba Iulia, performanțe deosebite la competiția ”Centura Paltiniș”: Premiul cel mare și trei medalii de argint Pugiliștii Clubului Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia au obținut performanțe deosebite la competiția ”Centura Paltiniș” la box, desfașurata in perioada 24-25 septembrie…

- FOTO| Mihaela Mih-Dehelean, sportiva CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatele Nationale de Culturism si Fitness Mihaela Mih-Dehelean, sportiva legitimata la CS Unirea Alba Iulia, a obținut medalia de bronz la Campionatele Naționale de Culturism și Fitness, categoria de concurs Bikini Fitness…

- VIDEO| Rezultate de excepție la cel mai inalt nivel: Sportivii CS Unirea Alba Iulia – 10 medalii de argint și 1 de bronz la Campionatul Mondial de Powerlifting Sportivii CS Unirea Alba Iulia, care au facut parte din lotul Romaniei la Campionatul Mondial de Powerlifting organizat la Oradea, au obținut,…

- Primaria Carei promoveaza orice personaj care recunoaște ca vorbește ungurește. Silviu Lung, renumitul fotbalist internațional care a recunoscut in presa maghiara ca vorbea ungurește pe vremea cand locuia la Carei a fost primit astazi de conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei. https://www.buletindecarei.ro/2020/03/silviu-lung-nominalizat-pentru-distinctia-cetatean-de-onoare-abia-dupa-ce-a-afirmat-acasa-vorbeam-ungureste.html…

- Bogdan Trifu a intalnit in semifinale in boxer din Ucraina, Anatoliy Begunov, care a castigat meciul. Reprezentantul CS Medgidia si a asigurat medalia de bronz dupa ce a trecut in sferturi de un reprezentant al gazdelor. In acest an, Bogdan Trifu a iesit invingator si in Cupa Romaniei pentru cadeti,…

- Vilcu Nicu Alexandru, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut trei medalii de aur la Campionatul Național de Haltere juniori II, desfașurat in aceasta saptamana, la Botoșani. Vilcu Nicu Alexandru a concurat la categoria 89 de kilograme și s-a clasat pe locul I la cele doua stiluri, smuls…

- Lucian Oțoiu, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, s-a clasat pe a doua treapta a podiumului la Campionatul European de Powerlifting – Masters, ce se desfașoara in Cehia, la Pilsen, in perioada 7 – 13 iulie. Lucian Oțoiu este unul dintre cei cinci membri ai lotului Romaniei care au facut deplasarea…