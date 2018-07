Boxe portabile - 7 avantaje cheie (P)

Stiri pe aceeasi tema

- Un vot-cheie privind o reforma a imigratiei in Statele Unite, menita sa puna capat controversatelor separari in randul familiilor migrantilor ilegali, a fost amanat pentru vineri de Camera Reprezentantilor, potrivit republicanilor, citati de AFP. Majoritari in Congres, dar divizati asupra subiectului,…

- Plantronics a lansat un dispozitiv portabil care permite organizarea unui conference call oriunde, pentru grupuri de pana la sase persoane. Calisto 7200 este un speakerphone Bluetooth mobil cu patru microfoane directionale. Reglarea volumului, preluarea/incheierea apelurilor si alte comenzi pot fi date…

- Alianta Nord-Atlantica se va concentra la summitul sau din iulie asupra a cinci teme-cheie, pornind de la descurajare si pana la modernizare si relatiile cu UE, avand in vedere, totodata, masuri pentru „gestionarea“ legaturilor cu Rusia, care este tot mai agresiva.

- Mihai Chițu, caștigator la Vocea Romaniei, a practicat numeroase meserii inainte de a deveni vedeta. Mihai Chițu a ajuns in lumea showbiz-ului romanesc in anul 2013, cand a caștigat concursul Vocea Romaniei , de la Pro TV. Mihai Chițu a facut parte din echipa antrenata la acea vreme de Horia Brenciu…

- Adela Parvu, Cristina Joia, Ciprian Vlaicu și Valentin Ionașcu formeaza echipa “Visuri la cheie”, in noul sezon. Cei patru, impreuna cu prezentatorul emisiunii, Corneliu Ulici, au pornit calatoria prin țara pentru a schimba destinele unor familii care merita tot ajutorul nostru. Dupa patru, respectiv…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, critica in termeni duri protocolul incheiat intre SRI și ANI și afirma ca arma secreta a abuzurilor facute de instituțiile de forța a fost identificata.

- Motorola a anuntat nu mai putin de sase noi smartphone-uri din gama mid-range si mid-range premium cu noile serii g6 si e5. Fiecare dintre acestea integreaza trei modele, care sunt orientate catre diverse tipuri de utilizatori, insa toate sunt realizate pentru bugete limitate. Cu un Android foarte putin…

- Romania caștiga la capitolul ospitalitate și diversitate! O spune fostul director executiv al Forumului de la Davos, Stephane Garelli, intr-un interviu in exclusivitate, realizat de colega noastra, Monica Ghiurco.