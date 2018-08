Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Kalalei, care a castigat in noiembrie maratonul de la Atena, este al treilea atlet kenyan depistat pozitiv la un control antidoping in zece zile, informeaza Reuters. Kalalei, care are 24 de ani, a fost suspendat provizoriu de Unitatea de Integritate a Atletismului (AIU) dupa ce a fost testat…

- Fara echipa dupa plecarea de la Antalyaspor in ianuarie, Samir Nasri va avea o suspendare marita de UEFA de la sase luni la 18 luni, pentru incalcarea regulamentului antidoping, informeaza news.ro.UEFA a anuntat, miercuri, ca a decis sa mareasca suspendarea jucatorului la 18 luni, fata de…

- Inotatorul Ryan Lochte, de sase ori campion olimpic, a acceptat o suspendare de 14 luni pentru dopaj pentru ca a recurs la o perfuzie intravenoasa interzisa, a anuntat luni Agentia americana antidoping (USADA), citata de Reuters. Potrivit unui comunicat al USADA, Lochte a postat pe retelele de socializare…

- Aceasta lege aproba Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.4/2018 prin care se modifica Ordonanța subvențiilor. Modificarile facute in Ordonanța subvențiilor, Ordonanța de urgența a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plați care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, sunt in…

- Presedintia Romaniei in Consiliul UE ar putea fi folosita drept parghie constructiva pentru a impulsiona constructia portiunii Ungheni-Chisinau, asa ca gazoductul sa fie dat in exploatare deja in prima jumatate a lui 2019, scrie expertul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia…

- In contextul acordului dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din Singapore, Coreea de Sud și Statele Unite sunt așteptate sa anunțe suspendarea exercițiilor militare majore saptamana viitoare, cu insa promit sa le reia in cazul in care Coreea de Nord va refuza sa renunțe la programul nuclear, a relatat…

- Inotatorul italian Filippo Magnini, fost dublu campion mondial la 100 m liber si care s-a retras din activitate, a denuntat ca o nedreptate flagranta suspendarea de 8 ani solicitata Agentia italiana antidoping (NADO), relateaza AFP. ''Dupa opt luni de tacere, azi am rabufnit pentru…

- Consiliul de securitate si aparare din Ucraina a aprobat la inceputul lunii mai sanctiuni dupa modelul Statelor Unite, impuse unor magnati si aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin.Kievul a extins de asemenea sanctiunile impotriva a sute de companii si entitati din Rusia, ca raspuns…