Pugilistul Robert Jitaru, intors din Italia marti seara, alaturi de alti componenti ai lotului national de box, a declarat la Aeroportul Henri Coanda din Otopeni ca i s-a parut ca panica fata de infectarea cu coronavirus ar fi mai mare in Romania decat in Italia. "Ne-am intors ca sa fim siguri ca nu e nicio problema, ca vom putea continua in tara pregatirea cat se poate de bine. In Italia nu au fost nicio panica din partea nimanui, a fost totul calm. Mai mult in tara mi s-a parut ca e panica, acolo a fost totul OK. Acolo a fost totul linistit. Am incercat sa venim cat mai repede cu putinta, ca…