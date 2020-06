Stiri pe aceeasi tema

- Romania va pierde in acest an 2-3 miliarde de dolari, bani reprezentand contributia romanilor care lucreaza in afara tarii, a declarat Cristina Chiriac, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), potrivit careia numai in anul 2019, romanii au trimis in tara 7,235…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fara a pretinde ca sunt cititor in stele, am toate elementele necesare pentru a afirma ca PSD se pregatește pentru a-i aplica PNL-ului o lovitura letala. Și asta se va intampla inainte de alegeri. Guvernul urmeaza sa fie demis printr-o moțiune. Planul PSD este sa cada in…

- Vanzarile consolidate ale Bosch in Romania au scazut usor anul trecut, la peste 2 miliarde de lei (436 de milioane de euro), de la 2,1 miliarde lei (452 milioane euro) in anul anterior, potrivit rezultatelor raportate miercuri, care arata ca furnizorul de tehnologii si servicii intensifica treptat…

- Cea mai de impact masura fiscala luata in aceasta perioada a fost nepenalizarea cu dobanzi si penalitati de intarziere pentru plata obligatiilor datorate in perioada starii de urgenta. Incasarile de TVA in T1/2020 au scazut semnificativ, cu aproape 80%, fata de T1/2019.Bugetul de stat incaseaza…

- PIB-ul zonei euro a scazut cu 3,2- in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2019, iar Uniunea Europeana a inregistrat un recul de 2,6-. Este cel mai sever declin din trimestrul trei din 2009. Cea mai semnificativa expansiune anuala din UE in perioada ianuarie - martie 2020…

- Grupul Enel a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,247 miliarde de euro, in scadere cu 0,7% fata de cel din perioada similara a anului trecut, care s-a ridicat la 1,256 miliarde euro. Profitul net din activitati curente a fost de 1,281 miliarde de euro, cu 10,5% peste…

- Grupul Enel a inregistrat in primul trimestru al acestui an un profit net de 1,247 miliarde de euro, in scadere cu 0,7% fata de cel din perioada similara a anului trecut, care s-a ridicat la 1,256 miliarde euro. Profitul net din activitati curente a fost de 1,281 miliarde de euro, cu 10,5% peste cel…

- "Executia bugetara demonstreaza ca am actionat corect si la timp! Economia Romaniei isi va reveni, pentru ca am luat din primul moment masuri care sa sustina capacitatea de productie in economie. La primele semne ale crizei am luat masuri prin care am sustinut capitalul, economia privata. Daca nu…