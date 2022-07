Box office nord-american: "Thor: Love and Thunder" se menţine pe prima poziţie cu încasări de 46 de milioane de dolari "Thor: Love and Thunder" de la Marvel a reusit sa se mentina pe primul loc la box office-ul nord-american, in al doilea weekend de la lansare, generand venituri de 46 de milioane de dolari din 4.375 de cinematografe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA…

Stiri pe aceeasi tema

- Productia Universal "Minions: The Rise of Gru" a dominat box office-ul nord-american in weekendul de lansare, adunand venituri de 108 milioane de dolari si se asteapta sa atinga 127,9 milioane de dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Pentru a determina dezvoltatorii din Statele Unite sa renunte la un proces care vizeaza comisionul perceput pentru aplicatiile distribuite prin Play Store, Google plateste 90 de milioane de dolari si face diverse alte promisiuni menite sa dilueze impresia ca abuzeaza de pozitia pe care o detine.…

- Hackerii nord-coreeni se afla cel mai probabil in spatele unui atac de saptamana trecuta soldat cu furtul a 100 de milioane de dolari in criptomonede de la o companie americana, au concluzionat trei firme de investigații digitale, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Imperiul de investitii Berkshire Hathaway, controlat de miliardarul american Warren Buffett, 91 de ani, a anuntat ca a cumparat la inceputul saptamanii inca 794.389 de actiuni la gigantul energetic Occidental Petroleum, potrivit Ziarului Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Continuarea "Jurassic World Dominion" de la Universal s-a mentinut pe prima pozitie in box office-ul nord-american si a generat 58,6 milioane de dolari din 4.697 de cinematografe in al doilea weekend de lansare, totalul la nivel national ajungand la 259 de milioane de dolari. Fii la curent…

- „Jurassic World Dominion”, al saselea film produs de Universal din saga dinozaurilor, a debutat in fruntea box office-ului nord-american inregistrand o suma uriasa de 143 de milioane de dolari din 4.676 de cinematografe, potrivit Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Lungmetrajul "Top Gun: Maverick", cu Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend cu incasari de 1,6 milioane de lei, dupa ce a fost vizionat de 57.889 de spectatori, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" cu Benedict Cumberbatch se mentine pentru al doilea weekend de la premiera pe prima pozitie la box office-ul nord-american cu 61 de milioane de dolari din 4.534 de cinematografe, scrie Variety. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…