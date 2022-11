Stiri pe aceeasi tema

Filmul cu supereroi "Black Adam", cu Dwayne Johnson in rol principal, a ramas in fruntea box office-ului nord-american, in al doilea weekend de la premiera, generand venituri de 27 de milioane de dolari, potrivit Variety.

„Black Adam", o aventura cu supereroi, in care Dwayne Johnson este un raufacator care promite sa schimbe „ierarhia puterii" in universul DC, a dominat box office-ul nord-american cu 67 de milioane de dolari la debut, scrie Variety.

Filmul horror "Halloween Ends", in regia lui David Gordon Green, cu Jamie Lee Curtis in rol principal, conduce box office-ul nord-american, strangand venituri de 41,25 milioane de dolari din 3.901 de cinematografe in weekendul de lansare, potrivit Variety.

Bursa din Turcia conduce detasat topul creșterilor din primele noua luni ale anului, cu un plus de 74,3%, urmata de Cipru cu plus 9,4% si Singapore cu minus 0,24%. Romania se afla la jumatatea clasamentului.

Platforma de streaming Netflix a anuntat sambata in cadrul "Tudum", un eveniment dedicat fanilor sai, ca un un spin-off derivat din "The Witcher", intitulat "The Witcher: Blood Origin", va avea premiera pe 25 decembrie 2022 si ca cel de-al treilea sezon al serialului original va fi lansat in vara

Sosirea anotimpului rece iți ofera ocazia de a petrece mai mult timp in confortul propriei case, unde te poți bucura de numeroase activitați și exerciții interesante și antrenante. Astfel, ai ocazia de a descoperi hobby-uri noi și, poate chiar, o bautura preferata!

"Barbarian", film de groaza cu Georgina Campbell, Bill Skarsgard si Justin Long, regizat de Zack Cregger, a debutat in weekend pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de 10 milioane de dolari, scrie Variety, potrivit news.ro.

Thrillerul de actiune „Bullet Train", care se afla din nou pe prima pozitie la box office-ul nord-american in al doilea weekend de la lansare cu 13,1 milioane de dolari incasari din 4.357 de cinematografe, a fost singurul film care a incasat cel putin 10 milioane de dolari din vanzarea de bilete,