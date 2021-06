Stiri pe aceeasi tema

- Romanian boxer Alexandra Maria Petcu will fight for gold in the women's light heavyweight (81 kg) class at the EUBC U22 European Boxing Championships in Roseto degli Abruzzi, Italy, on Thursday, against Polish Martina Jancelewicz. In the semi-finals on Tuesday, Petcu beat Ukrainian Olesea Krysiuk…

- Pugilista romana Alexandra Maria Petcu va lupta pentru aur la cat. 81 kg, in cadrul Campionatelor Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), joi, contra polonezei Martina Jancelewicz, potrivit Agerpres. Marti, in semifinale, Petcu a trecut la puncte de ucraineanca Olesia Krisiuk…

- Pugilista romana Alexandra Maria Petcu va lupta pentru aur la cat. 81 kg, in cadrul Campionatelor Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), joi, contra polonezei Martina Jancelewicz. Marti, in semifinale, Petcu a trecut la puncte de ucraineanca Olesia Krisiuk (4-1),…

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu și-a respectat statutul de cap de serie nr. 2 si s-a calificat in semifinalele categoriei 52 kg la Campionatele Europene Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), dupa ce l-a invins la puncte pe belgianul Zakaria Boudhi. „A fost o decizie unanima in favoarea romanului,…

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu s-a calificat, luni, in semifinalele cat. 52 kg la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), dupa ce l-a invins la puncte pe belgianul Zakaria Boudhi. Girleanu, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, si-a asigurat medalia de bronz…

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu s-a calificat, luni, in semifinalele cat. 52 kg la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia), dupa ce l-a invins la puncte pe belgianul Zakaria Boudhi, potrivit Agerpres. Girleanu, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, si-a asigurat…

- Pugilistul roman Cosmin Girleanu, care va participa la JO de la Tokyo, s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale cat. 52 kg, dupa ce l-a invins pe irlandezul Mari Sean Eamon, la puncte (5-0), la Campionatele Europene de box Under-22 de la Roseto degli Abruzzi (Italia). Girleanu va…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita a fost invinsa la puncte, 0-5, de Irma Testa (Italia; 23 ani, campioana europeana en-titre), in semifinalele categoriei 57 kg din cadrul turneului preolimpic de la Paris (Franta). Gratie accesului in semifinale, Claudia Nechita si-a asigurat prezenta la Jocurile…