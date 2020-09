Stiri pe aceeasi tema

- Copiii nascuți in perioada 01.01.2005-31.12.2014, care se vor legitima pentru prima data la un club sportiv deținator al certificatului de identitate sportiva emis de Ministerul Tineretului și Sportului, vor primi un ajutor financiar sub forma de vouchere, in cuantum de 300 de lei pentru achiziționarea…

- Ministrul Tinretului și Sportului, Ionuț Stroe, a efectuat astazi, joi, 10 septembrie, o vizita de lucru in județul Bacau. Stroe s-a aflat la pranz in Onești, iar in cursul dupa-amiezii a ajuns in Bacau unde, dupa o conferința de presa, a avut o intalnire la sediul DJTS cu mai mulți oameni de sport…

- Chiar daca au fost condiții speciale, Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Bacau (DJST) a derulat o serie de proiecte proprii, aprobate de Ministerul Tineretului și Sportului și derulate in Centrul de Agrement de la Valea Budului. „Ne-am dorit sa continuam proiectele de tradiție in Tabara Valea…

- Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza, in perioada 1-18 septembrie 2020, a doua sesiune de admitere pentru studiile universitare de licenta si master pentru toate cele 5 facultati Inginerie, Litere, Stiinte, Stiinte Economice, Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii. Universitatea…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah a decis ca se pot relua competitiile de sah la tabla, deocamdata in aer liber si cu respectarea unor norme avizate de Ministerul Tineretului si Sportului. Astfel, Cupa Romaniei la sah rapid si blitz pe echipe va avea loc, in luna septembrie, la Snagov,…

- La mare, la soare! Dar nu in vacanța la plaja, ci la munca pe plaja. De weekend-ul trecut, boxerii de la centrele olimpice pentru juniori și Tineret s-au mutat pe Litoral, la Constanța, unde iși vor continua antrenamentele incepute la Bacau sub comanda coordonatorului Relu Auraș. „Am programat acest…

- Vineri seara. Ora 20.00. Amfiteatrul Insulei de Agrement. A batut gongul. De trei ori. Gongul de teatrul. Gongul unui nou inceput. Dupa patru luni de pauza, actorii Teatrului Municipal „Bacovia” au venit din nou, cu emoții, cu foarte mari emoții, in fața publicului lor drag. A unui public dorit de spectacol,…

- Firmele redevin ținta autoritaților de control, dupa ce timp de aproape trei luni, au fost lasate, oarecum, sa respire. In acțiuni sunt implicați atat reprezentanți ai Ministerului de Interne, cat și ai Protecției Consumatorului sau ai autoritaților locale. Acțiunile urmaresc verificarea modului in…