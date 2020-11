Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul francez Andre-Pierre Gignac a devenit fotbalistul european cu cele mai multe goluri marcate in campionatul Mexicului, dupa ce a reusit o dubla pentru Tigres in fata formatiei Toluca (2-1), ajutandu-si echipa sa se califice in faza finala a Turneului Apertura, informeaza L'Equipe.…

- Glasgow Rangers, cu Ianis Hagi introdus in minutul 74, a obtinut o victorie facila, 4-0 acasa cu Aberdeen, duminica, in etapa a 15-a a campionatului de fotbal al Scotiei. Golurile au fost marcat de Ryan Kent (15), Kemar Roofe (29), Scott Arfield (49) si James Tavernier (53, din penalty). Ianis Hagi…

- ​​Irina Bara (116 WTA), Laura Paar (198 WTA) și Jaqueline Cristian (169 WTA) au ratat calificarea pe tabloul principal al turneului WTA de la Linz.Bara, a doua favorita în calificari, a fost învinsa în trei seturi, scor 6-1, 4-6, 6-2, de croata Jana Fett (235 WTA). Partida…

- Polițiștii din Galați au deschis un dosar penal pe numele unui barbat din județ care, aflat la volan cu o alcoolemie de 51 mg/l alcool pur in aerul expirat, a adormit in timp ce era controlat de oamenii legii, anunța IPJ Galați. Potrivit sursei citate , politisti din cadrul Politiei Orasului Beresti…

- In ciuda pandemiei de coronavirus, Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR) anunta ca a decis sa nu anuleze editia 2020 a evenimentului Noaptea Muzeelor. Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania va anula acest eveniment doar in condițiile in care autoritațile vor lua o decizie in acest sens.…

- CFR Cluj a pierdut cu Gaz Metan, scor 1-2. Jorge Costa, antrenorul medieșenilor și fostul tehnician al campioanei Romaniei en-titre, a tras concluziile dupa jocul din Gruia. Detalii despre CFR Cluj - Gaz Metan 1-2, AICI „Mai avem mult de muncit, obiectivul nostru este de a fi mai buni maine decat astazi.…

- Lille - Nantes este partida care deschide runda a 5-a din Ligue 1. Partida va incepe la ora 22:00 și pune fața in fața doua echipe cu obiective total diferite. Lille a inceput foarte bine acest sezon și se afla pe poziția a 5-a in Ligue 1, dupa primele patru jocuri. Formația antrenata de Christophe…

- Echipa lui Cosmin Olaroiu, Jiangsu Suning, s-a impus azi in fața campioanei Guangzhou Evergrande, 2-1, golul decisiv fiind marcat de Eder Martins in minutul 76. Dupa trei egaluri consecutive, Cosmin Olaroiu a invins in sfarșit in Super Liga Chinei. Și ce succes! Jiangsu Suning a trecut azi de campioana…