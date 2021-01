Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Las Vegas doresc sa accelereze redeschiderea scolilor, care au ramas inchise din martie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, intrucat se tem de o posibila recrudescenta a sinuciderilor in randul elevilor, informeaza AFP. Districtul scolar din comitatul Clark, din care fac…

- Post-ul Finalizarea derularii proiectului cu titlul „Achiziție echipamente performante pentru extinderea capacitații de producție” Plasticom Impex SRL apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un model futurist produs de Mercedes-Benz a fost inspirat de filmul SF "Avatar", iar in proiectarea lui s-a implicat si regizorul James Cameron. Prototipul, botezat "AVTR", a fost prezentat in ianuarie la salonul de tehnologie CES 2020, care a avut loc in Las Vegas, iar compania producatoare spune ca…

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins pe Badr Hari (36 de ani), prin KO tehnic, in runda cu 3 din main event-ui din gala Glory 76, iar acum are șansa sa lupte pentru titlul mondial la categoria grea. Dupa ce l-a invins pe Badr Hari, printr-un KO spectaculos, Benny are acum șansa unui meci pentru titlul…

- Gennady Golovkin (38 de ani) a obținut o victoria in fața polonezului Kamil Szeremeta (31 de ani), intr-un meci in care și-a pus la bataie centurile IBF și IBO la semimijlocie. Gennady Golovkin și-a pastrat titlul IBF la categoria semimijlocie intr-un meci in care a demostrat ca inca e capabil sa ofere…

- Cinci noi decese la persoane infectate cu coronavirus au fost anunțate sambata, 14 noiembrie, de CJSU Maramureș. Toate aceste victime au prezentat comorbiditați. Deces nr. 224 Maramureș, persoana masculina, categoria de varsta 60-69 de ani, a prezentat comorbiditați. Deces nr. 225 Maramureș, persoana…

- Sistemul a fost testat chiar de Josh Giegel, Chief Technology Officer, si de romanca Sara Luchian, Director of Passanger Experience, si a atins viteze de 172 de kilometri pe ora in circuitul de testare al companiei din Las Vegas, Nevada. „Am avut adevarata placerea de a vedea istoria cum se scrie chiar…

- Pana astazi, 7 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). (ieri 296.999-287.062=9937) VINDECAȚI: 5143 de ieri pana azi 201.114 pacienți au fost declarați vindecați. (ieri:195.971 de pacienți au fost declarați vindecați.)…