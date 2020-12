Box feminin: Maria Cimpoeru, de la CS Navodari, medaliata la Campionatul European

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a asigurat, duminica, a zecea sa medalie la Campionatele Europene de box pentru cadeti de la Sofia (sportivi nascuti in 2004 si 2005), cinci la masculin si cinci la feminin. Duminica, Dorulet Tiu l-a invins la puncte (4-1) pe rusul Boris Eroskin, in sferturile cat. 60 kg. In…

- Intrecerea continentala se desfasoara in Bulgaria, intre 23 noiembrie si 3 decembrie.Pugilistul constantean Alexandru Buleu, legitimat la CS Farul Constanta, a plecat astazi cu echipa nationala a Romaniei spre Bulgaria, tara care gazduieste, in capitala Sofia, Campionatul European de juniori.Intreceera…

- Skopje, Macedonia de Nord (sursa foto: Pexels) Chiar daca intre Sofia si Skopje sunt abia 240 kilometri (aproximativ cea dintre Constanta si Bucuresti), fara legaturi feroviare sau autostrada, raporturile politice si diplomatice au sporit distanta in utimele saptamani pana in pragul unei rupturi. Nimeni…

- EHF a anuntat, luni, ca editia 2020 a Campionatului European de handbal feminin, competitie la care este calificata si Romania, nu va avea loc in Norvegia, potrivit news.ro."Federatia Europeana de Handbal regreta foarte mult decizia guvernului norvegian si impactul pe care l-a avut asupra Federatiei…

- G.M. Sambata, la Budva (Muntenegru), au inceput Campionatele Europene pentru Tineret, baieți și fete, la care sunt admiși sportivi nascuți in anii 2002 și 2003. Printre cei opt pugiliști romani inscriși in competiție (doar la categoriile 52 și 75 de kilograme nu avem reprezentant) se numara și Gheorghe…

- Cele doua intreceri continentale se vor disputa in Muntenegru, respectiv Bulgaria. Clubul Sportiv Navodari Navodari va fi reprezentat la doua Campionate Europene de box feminin, cel rezervat tineretului care se va desfasura in Muntenegru, din 11 noiembrie , si cel pentru juniori, care va fi gazduit…

- Autoritațile grecești de frontiera restricționeaza trecerea pe la PCTF de la Promahon din cauza situației tot mai complicate legate de COVID-19. În intervalul orar 00:30 – 05:00, în Grecia vor putea intra numai mașinile și autobuzele cu cetațeni greci. Acest lucru a fost anunțat de…

- Echipa de handbal feminin Gloria Buzau a castigat, duminica, medalia de bronz in Cupa Romaniei, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, scor 22-17 (14-8), in finala mica a competitiei. Pentru trofeu vor juca, tot duminica, CSM Bucuresti si SCM Ramniu Valcea. In finala mica s-au duelat invinsele din…