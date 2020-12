Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Gloria Buzau și Comuna Recea, restanța din etapa #11 a Ligii 1, se joaca astazi, incepand cu ora 14:00. Partida va putea fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Toate rezultatele și informații despre etapa #11 pot fi vazute AICI Gloria Buzau - Comuna Recea, liveSCORE de la 14:00 Click…

- Csikszereda - Pandurii Tg. Jiu se joaca miercuri, de la 14:00, intr-o partida din cadrul etapei a 10-a a Ligii a 2-a. Formația din Miercurea Ciuc nu concepe sa se impiedice in fața ultimei clasate. Csikszereda ataca a patra victorie stagionala in meciul de pe teren propriu cu Pandurii. ...

- Antrenorul campioanei României s-a decis asupra primului 11 pe care îl va trimite în teren la jocul dintre CFR Cluj și Young Boys Berna. „Bursucul” se pare ca a fost mulțumit de jocul prestat de elevii lui la Sofia, motiv pentru care…

- Ziarul Unirea VIDEO ȘTIREA TA| „Skandenberg” cu repetiție cu statuile din Cetatea Alba Carolina: Dupa ce a „pierdut” meciul de miercuri, barbatul s-a intors mai decis Pe o rețea de socializare, un videoclip al unui tanar a ajuns viral, dupa ce acesta s-a „cocoțat” pe una din statuile din Piața Cetații…

- Echipa de fotbal a Noii Zeelande nu va merge in Anglia pentru meciul amical de pe Wembley, din luna noiembrie, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, relateaza BBC, potrivit news.ro.Citește și: DOSAR Mario Iorgulescu catre medic - 'Ma simt BINE și vreau sa ma intorc SA CONDUC…

- Fotbalistul dinamovist Ismael Lopez Blanco a declarat, dupa derbiul cu FCSB, pierdut cu scorul de 2-3, ca eliminarea sa si acordarea penaltiului din care a marcat Tanase in minutul 76 nu au fost corecte si ca arbitrul a hotarat cine trebuie sa castige, relateaza News.ro.“Toata Romania a vazut…

- Cel mai recent meci al lui Joshua a fost revansa in fata lui Andy Ruiz Jr., pe 7 decembrie 2019. Joshua si-a recapatat centurile WBO, WBA, IBF si IBO in urma revansei. Anthony Joshua si Tyson Fury ar putea boxa, cel mai devreme, vara viitoare, anunța MEDIAFAX.Anthony Joshua este in forma maxima…

- ​Diego Schwartzman și Denis Shapovalov au oferit un meci spectaculos, cu raliuri intense, lovituri superbe și rasturnari de situație. Confruntarea s-a întins pe durata a trei ore și 15 minute de tenis de cea mai buna calitate. Câștig de cauza a avut argentinianul, acesta urmând sa-l…