- Pugilistul canadiano-haitian Jean Pascal si-a pastrat, sambata seara, titlul de campion la categoria semigrea, versiunea WBA, dupa ce l-a invins, prin decizie a arbitrilor, pe suedezul Badou Jack, intr-o gala desfasurata la Atlanta (SUA). Dupa un meci echilibrat, de 12 reprize, Pascal…

- Boxerul britanic Anthony Joshua si-a luat revansa asupra americanului Andy Ruiz si a redevenit campion mondial IBF, WBA si WBO la categoria grea, impunandu-se la puncte la Diriya (Arabia Saudita), relateaza AFP. Joshua (30 de ani, 23 de victorii dintre care 21 KO, o infrangere) a pierdut…

- Boxerul american Deontay Wilder si-a aparat cu succes centura de campion mondial in versiunea WBC, in categoria grea. Sportivul de 34 de ani l-a invins pe cubanezul Luis Ortiz prin knock-out in runda a 7-a.

- Pugilistul american Deontay Wilder si-a pastrat titlul mondial la categoria grea, versiunea WBC, invingandu-l sambata seara prin KO, dupa 7 reprize, pe cubanezul Luis Ortiz, intr-o gala desfasurata la Las Vegas. Wilder, 34 ani, a obtinut astfel cea de-a 42-a victorie, dintre care 41 prin…

- Boxerul mexican Elwin Soto si-a pastrat centura de campion mondial la categoria musca, versiunea WBO, dupa ce l-a invins pe filipinezul Edward Heno, in cadrul unei cale care a avut loc joi seara la Indio (California), informeaza AFP. Doi dintre cei trei arbitri judecatori i-au acordat…

- Pugilistul rus Artur Beterbiev, campion la categoria semigrea, versiunea IBF, a luat titlul si in versiunea WBC, dupa ce l-a invins vineri seara pe ucraineanul Aleksandr Gvozdyk, intr-o gala care a avut loc la Philadelphia (SUA).

- Pugilistul rus Dmitry Bivol si-a pastrat titlul WBA la categoria semigrea, învingându-l la puncte pe dominicanul Lenin Castillo, sâmbata, în cadrul unei gale la Wintrust Arena din Chicago, informeaza Agerpres.Bivol, care si-a pus titlul în joc pentru a saptea oara,…

