- Boxerul roman Ionut Baluta a fost invins la puncte de irlandezul Michael Conlan, vineri seara, in meci pentru titlul vacant WBO International la categoria super cocos, intr-o gala profesionista desfasurata la Londra. Baluta ''Il Capo'' (27 ani) a facut un meci excelent, a lovit de doua ori…

- Echipa feminina de tenis a Romaniei a fost invinsa de formatia Italiei (3-1), in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost intrecuta de Elisabetta Cocciaretto, cu 7-5, 7-6 (5), sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. AGERPRES (AS-editor:…

- Boxerul roman Bogdan Dinu va lupta cu britanicul Daniel Dubois pentru titlul vacant WBA Interim World la categoria grea, intr-o gala care va avea loc la vara, la Londra, a anuntat pugilistul roman pe Instagram. Gala in care figureaza acest meci va fi organizata in data de 5 iunie.…

- Sportivul roman Alexandru Raicu a pierdut in turul secund al categoriei 73 kg, sambata, la turneul de judo Grand Slam de la Tbilisi. Raicu a trecut in prima runda de israelianul Yehonatan Elbaz, iar apoi a cedat in fata rusului Denis Iartcev. Alexandru Raicu a reusit anul acesta…

- Boxerul roman Eronim Aradoaie l-a invins prin KO in repriza a patra pe americanul Tray Martin, sambata, la categoria welter, intr-o gala profesionista desfasurata la Miami (Florida). Aradoaie (28 ani) a obtinut astfel a noua sa victorie la profesionisti in 9 meciuri (are si un meci terminat…

- CSO Voluntari a cucerit in premiera Cupa Romaniei la baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CSM CSU Oradea cu 72-65 (0-16, 23-14, 27-18, 22-17), marti seara, in finala disputata in Sala Polivalenta BTarena din Cluj-Napoca. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu) …

- Sportivul roman Vladut Simionescu s-a oprit in optimile de finala ale cat. +100 kg, duminica, la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan). Simionescu l-a invins in turul al doilea pe slovenul Enej Marinic, dar a pierdut in optimi la rusul Alen Thovrebov. Romania…