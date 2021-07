Ursii au ucis doua bovine la stane situate in zonele Petriceaua si Vinderel, comuna Repedea din Muntii Maramuresului, a informat, joi, presedintele Asociatiei de Vanatori 7 Repedea, Gavrila Bor.



"Am crezut ca e doar un atac ocazional. Numai ca azi-noapte, intr-o alta zona a localitatii Repedea - zona Vinderel, Muntii Maramuresului - ursul a atacat din nou. O alta vaca a fost sfasiata si tarata in padure. Noi nu am avut astfel de incidente pana acum. In zona noastra nu ar trebui sa avem ursi, doar din cauza Ministerului Mediului am inventariat 40 de ursi in zona noastra. Va inchipuiti…