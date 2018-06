Boureanu: Sunt probe care nu au ajuns niciodată la dosar; nu l-am atins pe poliţist Fostul deputat Cristian Boureanu a declarat miercuri, dupa ce a fost condamnat in prima instanta la inchisoare cu suspendare pentru ultraj, ca el nu l-a atins pe politist si sunt probe care nu au ajuns niciodata la dosar. "Multe probe au ajuns la dosar dupa sase luni, opt luni. Sunt probe care nu au ajuns niciodata la dosar. Respect decizia judecatoarei si apreciez ca cineva a citit cu adevarat ce s-a intamplat acolo si s-a uitat pe probele de la dosar. Repet, sunt probe care nu au ajuns la dosar sau au ajuns in ultimul moment. O singura concluzie vreau sa trag - m-am legitimat si decizia arata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

