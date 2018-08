Cristian Boureanu a primit o condamnare cu suspendare deoarece a manifestat un comportament normal si si-a cerut scuze dupa ce efectele starii de betie au trecut, se arata in motivarea deciziei luata in luna iunie de Judecatoria Sectorului 1. Pe 20 iunie, fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat la doi ani si doua luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, el fiind acuzat ca a lovit un politist rutier, el fiind achitat pentru alte doua infractiuni de ultraj. In motivarea deciziei, judecatorul care s-a ocupat de acest caz considera ca ar fi "excesiva" aplicarea…