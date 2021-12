Lumea artei are acum un nou artist, sau mai exact un nou robot poreclit „Botto”, care a fost pe piața de cinci saptamani și a strans deja peste 1 milion de euro din primele patru lucrari de arta NFT la licitație. Artistul inteligent artificial(IA) folosește algoritmi pentru a analiza milioane de opere de arta și […] The post Botto: robotul-artist caștiga primul sau milion la licitație first appeared on Ziarul National .