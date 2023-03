Un studiu, publicat in Scientific Reports și preluat de New York Post, arata ca botoxul injectat in frunte ar putea sa modifice chimia creierului persoanelor respective, cu impact asupra modului in care acestea interpreteaza emoțiile celorlați. Concret, cand o persoana exprima bucurie sau furie, in mod inconștient noi contractam unii mușchi ai feței pentru a simula aceeași expresie și astfel sa o ințelegem mai bine. Dar acest efect ”oglinda” ar putea fi eronat din cauza botoxului. Cercetatorii de la Universitatea California, precum și de la Irvine și AbbVie, o societate de biotehnologie care produce…