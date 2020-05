Stiri pe aceeasi tema

- Cei 36 de cetateni din Sri Lanka au fost imbarcati, in cursul zilei de duminica 24 mai, in doua autocare si trimisi catre Aeroportul Otopeni, de unde urmeaza sa se imbarce intr-o aeronava cud estinatia Sri Lanka. "In cursul zilei de astazi, doua autocare cu 36 de cetateni srilankezi s-au pus…

- Situație tensionata la Botoșani, dupa ce 44 de muncitori din Sri Lanka, angajați ai unei fabrici de confecții din oraș, au fost concediati, dupa ce s-a descoperit ca șapte dintre ei erau infectati cu coronavirus.

- Peste 40 de muncitori din Sri Lanka care au fost concediati de la o fabrica de confectii din municipiul Botosani, au fost plasati intr-un centru de carantina, dupa ce ar fi intrat in contact cu un alt muncitor, tot din Sri Lanka, infectat cu virusul COVID-19, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu, a fost suspendat din functie, incepand de miercuri, in baza unui ordin al ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit…

- Numarul cadrelor medicale din judetul Botosani infectate cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 197, se arata intr-o informare de presa transmisa, luni, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, 23 din totalul celor 197 de cadre medicale diagnosticate…