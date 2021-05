Zece caini au fost ridicati de politisti din curtea unei batrane, pe motiv ca aceasta nu putea sa ii ingrijeasca, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Biroului de Protectie a Animalelor au intervenit dupa ce o persoana a sunat la 112 si a sesizat faptul ca in curtea unei locuinte din comuna Rachiti se afla zece catei neingrijiti, care par a fi abandonati de catre proprietar. "Politistii care s-au deplasat la fata locului au identificat in curtea gospodariei indicate, doua cateluse…