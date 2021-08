Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava este pregatit sa faca fața valului patru al pandemiei de coronavirus așa cum este el anunțat de specialiști. Cel puțin așa a transmis managerul interimar Alexandru Calancea printr-o adresa conducerii Consiliului Județean care vrea sa se asigure…

- Mai multe persoane din Botosani au suferit accidente vasculare ca urmare a expunerii excesive la soare, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Oficialul DSP, care efectueaza si garzi la Unitatea de Primiri Urgente a…

- Una dintre victimele accidentului rutier produs miercuri dimineata pe raza localitatii Calinesti este ofiter de politie, au declarat, pentru Agerpres, surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani.Potrivit acestora, barbatul de 27 de ani, care a fost ranit si care se afla internat…

- UPDATE – Un al doilea tanar a decedat in urma accidentului rutier produs, miercuri dimineata, pe raza localitatii Calinesti din judetul Botosani, au declarat cadre medicale de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’. Tanarul de 20 de ani se afla pe scaunul din dreapta…

- Peste 100 de persoane, printre care si zeci de copii, au fost muscate de capuse, in ultimele doua luni ale acestui an, a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani, Ioan Asaftei. Potrivit sursei citate, in perioada 1 aprilie – 14 iunie, la spital s-au prezentat…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ Botosani a lansat, luni, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange, un apel catre populatie sa doneze sange pentru a depasi deficitul de sange inregistrat la nivelul judetului Botosani. Potrivit managerului Doina Caba, Spitalul Judetean de Urgenta,…

- alcool sanitarMiercuri dimineața, un barbat din Botosani, a batut dintr-o sorbire o intreaga sticla de spirt medicinal. Intamplarea a avut loc la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean „Mavromati” din Botoșani. Barbatul in varsta de 47 de ani a fost adus cu ambulanta la Urgenta. Pana in momentul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu, spune ca fata ar fi avut o discutie contradictorie cu tanarul aflat la volan, iar pe fondul acestei tensiuni si al faptului ca soferul a refuzat sa opreasca, ea a deschis portiera si s-a aruncat, scrie Agerpres.Adolescenta,…