Senator AUR, „patriot” cu trabuc în fața Parlamentului! ”Nu mă așteptam”

Un senator AUR s-a pozat mandru in fata unei intrari in Palatul Parlamentului in timp ce tragea dintr-un trabuc. Parlamentarii AUR se considera cei mai „patrioti” si singurii aparatori ai „traditiilor” romanesti. Se prelungește STAREA… [citeste mai departe]