- Un accident cumplit s-a produs vineri pe drumul national DN 29D, in zona localitatii Trusesti. In urma coliziunii dintre doua autoturisme, o persoana a decedat, iar alte trei au fost ranite. In accident au fost implicate doua autoturisme, unul inmatriculat in Republica Moldova si unul in judetul Bacau,…

- Politistii din Botosani au demarat, vineri, o ancheta pentru identificarea unei adolescente de 16 ani care a plecat de acasa pe 11 iulie iar pana in prezent nu si-a contactat familia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Nicoleta Federciuc. Potrivit sursei citate, fata…

- Politistii din Botosani au declansat, joi, o ancheta pentru identificarea a trei fetite cu varste cuprinse intre 11 si 14 ani, care au plecat de la domiciliu si nu au mai revenit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Politistii fac apel la populatie sa…

- Politistii din Botosani au efectuat, marti dimineata, doua perchezitii domiciliare intr-un dosar de contrabanda cu tigari, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, perchezitiile au avut loc pe raza comunei Dangeni, fiind efectuate…

